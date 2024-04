Bildrechte: Christina Werner/Bildrecht Wien

Empfehlungen Ausstellungen in Sachsen-Anhalt: Geschichte, Klima und Bauhaus – 13 Tipps

Hauptinhalt

22. April 2024, 13:38 Uhr

Sie haben Lust, mal wieder eine Ausstellung zu besuchen? In Dessau gibt es einen neuen Blick auf Bewegungen am Bauhaus, in Halle beleuchtet das Kunstmuseum Moritzburg, wie expressionistische Kunst und Kolonialismus zusammenspielen. In Bernburg wird ein fast vergessener Künstler geehrt. In Magdeburg steht das Klima im Fokus und in Wittenberg der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Das sind unsere Empfehlungen für Ausstellungen in Sachsen-Anhalt samt Informationen zu Öffnungszeiten und Adressen.