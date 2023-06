Das Haus der Frau von Stein an der Ackerwand in Weimar ist ein stattlicher Barockbau von pastellfarbener Eleganz. Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude tadellos: neues Dach, ordentliche Fassade, sogar der Sandsteinsockel sieht trocken und frisch verfugt aus. Doch der Schein trügt. Denn das Haus ist seit 14 Jahren nicht mehr in richtiger Nutzung.