Während des Wave-Gotik-Wochenendes findet in der Leipziger Kulturfabrik "Werk 2" das Gothic Pogo Festival statt. Während nachts zu Deathrock und MinimalWave-Musik gefeiert wird, geht es tagsüber ruhiger zu: In einer offenen Familienwerkstatt am Pfingstsamstag können Eltern und Kinder gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten, malen, zeichnen oder Druckgrafiktechniken ausprobieren. Am Ende der Werkstatt soll ein lebendiges ABC aus Buchstabentieren entstehen – auch bei den Buchstaben W, G und T sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die perfekte Belohnung nach dem dreistündigem Workshop: eine WGT-Eistüte mit schwarzen Kugeln und Waffeln in einer der vielen Eisdielen der Stadt.

In den Werkstätten der Kulturfabrik Werk 2 kann gebastelt, gedruckt und getöpfert werden. Bildrechte: dpa