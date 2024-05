Bildrechte: MDR/ Philipp Baumgärtner

Schwarze Szene WGT 2024 in Leipzig endet mit 18.000 Besucherinnen und Besuchern

20. Mai 2024, 17:22 Uhr

In Leipzig endet am Montagabend mit letzten Konzerten das 31. Wave-Gotik-Treffen. Vier Tage verwandelte die schwarze Szene die Stadt in eine große WGT-Party. Neben Konzerten gab es Lesungen, Mittelaltermärkte, Vorträge und Ausstellungen an 40 Veranstaltungsorten in der Stadt. Die Veranstalter zählten rund 18.000 Besucherinnen und Besucher – knapp 2.000 weniger als bei der Jubiläumsausgabe im Vorjahr. Beim diesjährigen Festival wurde wiederholt über die politische Ausrichtung des WGT diskutiert.