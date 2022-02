Sindy ist in der alten Gärtnerei Rößler in Steinigtwolmsdorf südlich von Bautzen aufgewachsen. Als kleines Mädchen spielte sie auf den Anzuchtflächen und in den Gewächshäusern. Heute führt ihr Bruder den Familienbetrieb weiter, der schon seit mehr als 100 Jahren besteht. Sindy zog es dagegen in die Großstadt. Nach ihrer Meisterprüfung öffnete sie ihr Blumenatelier "Blumenfee" in Dresden. Wenn Corona ihr gerade keinen Strich durch die Rechnung macht, engagiert sich die 43-Jährige bei vielen Bällen und Stadtevents. Ihre Arbeiten zeigt sie in den sozialen Netzwerken, auch wenn das manchmal ganz schön anstrengend ist und Zeit kostet.