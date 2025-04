Die Menge des Bärlauchs hängt vom eigenen Geschmack und der Beschaffenheit des Salzes ab. Junger Bärlauch ist schärfer und intensiver im Geschmack als älterer Bärlauch. Durch das anschließende Trocknen geht allerdings ein wenig von der Intensität verloren. Am besten ist es, eine Handvoll Bärlauch zu waschen, abzutrocknen und zu pürieren und dann nach und nach unter das Salz der Wahl zu mischen.

Ist die Salz-Bärlauch-Mischung gut vermengt, kann sie zum Trocknen auf Backpapier gelegt werden. Das funktioniert gut im Dörrautomat. Auch im Backofen lässt sich das Salz trocknen. Dafür eignet sich die Umluft-Funktion und eine relativ niedrige Temperatur von etwa 50°C. Hierbei sollte der Backofen regelmäßig geöffnet werden, um die Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Eine dritte Alternative ist die Trocknung in der Sonne.

So lange dauert es im Durchschnitt, das Bärlauchsalz zu trocknen

Bärlauchsalz schmeckt hervorragend zu Wild-Gerichten, in Suppen, zu Ei oder einfach auf dem Butterbrot. Bei grobem Salz lohnt es sich, das Bärlauchsalz in einer Gewürzmühle zu lagern. So kann es leicht als feines und grobes Salz verwendet werden.