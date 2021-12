Die Zutaten in einem Mixer in einen Smoothie verwandeln und genießen! Dieses Rezept für einen grünen Smoothie kann ganz nach Lust und Laune abgewandelt werden. So passt Sellerie gut dazu, statt Kokoswasser darf es auch normales Wasser sein und statt Avocado verleiht Leinsamen dem Smoothie zusätzliche Mineralstoffe und ein angenehmes Mundgefühl.

Der Brunnenkressesmoothie enthält eine geballte Ladung Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und Geschmack. Bildrechte: MDR Garten