Erfrischend und knackig - so schmeckt der Gurkensalat mit saurer Sahne und Dill (Mizeria), ein Klassiker auf jedem polnischen Tisch im Sommer. Der leckere Salat ist ganz schnell und einfach gemacht. Er passt als Beilage zu verschiedensten Gerichten und ist perfekt für heiße Sommertage.

1. Gurken waschen, schälen und in kleine Scheiben schneiden. Dann in einer Schüssel mit dem Salz gut vermischen und zehn Minuten stehen lassen, bis Wasser aus den Gurken ausläuft. In der Zwischenzeit saure Sahne mit Zitronensaft und Zucker vermengen und Dill hacken.