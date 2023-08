Rezept Schnelle Schüttel-Gurken im Glas

Die Gurken oder Zucchini schälen und die Kerne mit einem Löffel herausschaben. Danach werden die Früchte in gleichmäßige Stücke von einem bis zwei Zentimetern Breite geschnitten. Im Anschluss kommen die Gurken- oder Zucchinischeiben in ein Gefäß mit Deckel, zum Beispiel in ein heiß ausgespültes Bügelglas. Die Zwiebeln werden halbiert, in dünne Scheiben geschnitten und dazugegeben. Danach wird mit fein gehacktem Dill, Salz und Pfeffer sowie Senfkörnern gewürzt. Etwas Essig sowie eine Prise Zucker geben den Schüttelgurken eine süß-saure Note. Wer mag, kann das Ganze noch mit ein wenig Knoblauch oder Meerrettich verfeinern.

Zwiebelscheiben, Dill, Pfeffer, Salz, Zucker und etwas Essig runden den Geschmack der Schüttelgurken ab. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner