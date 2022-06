Blüten säubern, aber nicht waschen. Zitronen und Orangen in Scheiben scheiden. Alle Zutaten nun in eine Schüssel geben und mindestens drei Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Einmal täglich durchrühren - der Zucker sollte sich auflösen. Danach abseihen und kurz aufkochen. Den Sirup in saubere, ausgekochte Flaschen abfüllen.

Um Sirup herzustellen, werden die Blütendolden des Schwarzen Holunders nur geputzt, aber nicht gewaschen. So bleibt ihr Aroma erhalten. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft