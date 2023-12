Das schwierigste an diesem Salat ist es, rechtzeitig mit der Zubereitung zu beginnen, denn die rote Bete muss im Ofen backen. Und das kann dauern. Die Knollen einzeln in Alufolie wickeln oder - noch besser - in einen geschlossenen Topf legen. Ab damit in den Ofen, bei 180°Grad backen. Das dauert etwa zwei Stunden, die Knollen sind fertig gebacken, wenn man mit einer Gabel hineinpiksen kann.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK