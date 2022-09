Für geringe Mengen frischen Saftes eignen sich kleine Haushalts-Saftpressen. Allerdings bleibt in vielen Modellen ein großer Teil des wertvollen Saftes in der Frucht. Günstig ist eine Vertikalpresse, in der die Früchte erst geschreddert und dann so geschleudert werden, dass der Saft vollständig herausrinnt. Diese Saftmengen sind vor allem zum sofortigen Trinken geeignet. Wer fleißig ist, kann auch damit die Vorratskammer füllen. Aber das ist viel Arbeit. Denn alle zu verarbeitenden Äpfel müssen gewaschen, geviertelt sowie von Kerngehäuse und schadhaften Stellen befreit werden. Der Saft muss pasteurisiert, das heißt kurzzeitig erhitzt, und in Flaschen gefüllt werden.