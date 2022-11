Einen kleinen Teller in den Kühlschrank stellen, Quitten gründlich waschen sowie abbürsten und die Zitrone auspressen. Stiel und Kerngehäuse ausschneiden, beiseite stellen, falls sie für Likör gebraucht werden. Zitronensaft und ca. einen Liter Wasser mit den klein geschnittenen Quittenstücken in einen Topf geben, die knapp mit Wasser bedeckten Quitten ca. 45 Minuten kochen. Ein Sieb mit einem Mull- oder Küchentuch auslegen und auf einen zweiten Topf setzen. Fruchtstücke und Flüssigkeit durch das Sieb geben, Saft auffangen und die Fruchtstücke beiseitestellen, falls man aus ihnen Quittenbrot machen möchte. 750 ml Saft abmessen, mit Gelierzucker und dem Mark der halben Vanilleschote mischen, sprudelnd ca. vier Minuten kochen. Gelierprobe auf dem kalten Teller aus dem Kühlschrank machen: Einen Klecks Gelee auf den Teller geben, wenn eine Spur sichtbar bleibt, ist das Gelee perfekt. Gelee in sterilisierte Gläser abfüllen und verschießen und abkühlen lassen.

Die weich gekochten Quittenstücke aus dem Gelee-Rezept mit einem Mixer fein pürieren, Püree abwiegen und die gleiche Menge Zucker hinzufügen. Fruchtstücke und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen, eine Stunde bei geringer Hitze einkochen lassen, dabei regelmäßig rühren.



Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und glatt streichen. An einem warmen Ort drei bis vier Tage trocknen lassen. Alternativ ca. fünf Stunden bei 60 Grad im Backofen dörren, dabei einen Holzlöffel in die Ofentür klemmen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.



"Geleeplatte" in gleichmäßige Stücke schneiden, wenn gewünscht in Zucker wälzen. In einer Gebäckdose zwischen Butterbrotpapier aufbewahren, das Quittenbrot hält sich mehrere Wochen.