Einkochapparat

Wer richtig einwecken will, kann zum Einkochapparat greifen. Es gibt sie in der elektronischen Variante oder zum auf den Herd stellen. Der Vorteil: Man kann die Temperatur gut kontrollieren. Allerdings lohnt sich ein Einkochtopf nur für Gärtner, die wirklich regelmäßig Obst und Gemüse einkochen. Für gelegentliche Einkochaktionen ist der Backofen nützlich. Die Gläser werden in ein Blech mit Wasser gestellt und eingekocht. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Entsafter

Ein Dampf-Entsafter löst mit Hilfe von Dampf den Saft aus Früchten wie Johannisbeeren, Quitten oder Aronia. In den Topf kommt bei Bedarf zu den Früchten auch gleich Zucker. Der heiße Saft wird direkt in sterilisierte Flaschen gefüllt und muss nicht extra eingekocht werden. Er hält sich viele Monate. Äpfel sind für den Dampfentsafter nicht geeignet. Sie verlieren ihre Säure. Kleine Mengen können mit einem mechanischen Entsafter gewonnen werden, größere sollten in die Mosterei gebracht und dort entsaftet werden.

Wer gerne frischen Saft aus Möhre, Apfel und Rote Bete gewinnen möchte, kauft einen klassischen Entsafter, in dem das obst und Gemüse geraspelt werden und der Saft über eine Zentrifuge abgetrennt wird. Wer Smoothies bevorzugt, wählt einen Foodprozessor.

Dörrapparat