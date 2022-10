Für die Salsa die Zwiebel in Würfel schneiden und mit den geschälten und gewaschenen Tomatillos in einen Topf geben. Wasser hinzugeben, bis die Tomatillos knapp bedeckt sind. Die Tomatillo-Zwiebel-Mischung etwa 10 Minuten kochen lassen, bis die Früchte aufplatzen. Dann die Mischung durch ein Sieb geben und das Wasser auffangen.

Die grob gehackte Chili, den Koriander und den grob gehackten Knoblauch hinzufügen und das ganze pürieren. Wie stückig die Masse bleiben soll, ist Geschmackssache. Genauso wie die Konsistenz. Hier kann mehr oder weniger des aufgefangenen Kochwassers hinzugefügt werden. Manche Tomatillos sind sehr saftig, so dass dies gar nicht mehr nötig ist.

Wer die Salsa lagern möchte, der kann sie nun noch einmal kräftig aufkochen lassen und die noch heiße Salsa in sterilisierte Gläser abfüllen. Dabei hilft ein Trichter. Die gefüllten Gläser auf den Kopf drehen und für einige Minuten so stehen lassen, bevor sie wieder umgedreht werden. So kann noch einmal sichergegangen werden, dass alle Keime abgetötet werden. Die Salsa dunkel lagern. Sie hält sich einige Wochen.