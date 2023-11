Obst und Gemüse lagern, einkochen und haltbar machen

Das ist ganz unterschiedlich und kommt auf Arten und Sorten an. Sommergemüse und solches, das schon vor dem September geerntet wird, sollte überhaupt nicht länger gelagert werden, sagt Martin Krumbein, Gemüseexperte am Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt. Es gibt spezielle Herbstgemüse-Sorten, die sich zum Lagern gut eignen. Vor allem Wurzelgemüse ist robust, verträgt Minusgrade und kann gut gelagert werden. Von den Obstarten werden vor allem Äpfel gelagert. Je früher Äpfel reif sind, desto schlechter können sie in der Regel gelagert werden. Manche Apfelsorten eigenen sich besonders gut zum Lagern.