Zwischen Erdbeeren, Salat, Kürbis und Zucchini machen sich Studentenblumen besonders gut. Ihr intensiver Duft, der über Drüsen an den Blatträndern verströmt wird, lockt insbesondere Schnecken an. Sie können an der Pflanze dann zu Hauf eingesammelt werden. Weil Tagetes somit gleichzeitig Schnecken von den Gemüse- oder Obstbeeten ablenken, wird die Pflanze gern auch direkt am Beetrand als natürlicher Schneckenwall gesetzt.