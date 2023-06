Gestaltungselemente eines Hanggartens

Will man Hanglagen Nutzflächen abtrotzen, greift man am besten auf die uralte Kulturtechnik der Terrassierung zurück. Und wo eine Terrasse am Hang entsteht, braucht es immer zwingend eine Mauer. Das können zum Beispiel Trockenmauern sein. Sie sehen wunderschön aus und bieten wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Insbesondere bei höheren Mauern kommen dann doch besser Mörtel oder Beton zum Einsatz, um die Standfestigkeit zu gewährleisten. Dann sollten Sie unbedingt auch Fachleute hinzuziehen, denn umkippen darf eine Mauer auf gar keinen Fall. Begrünte Mauern sehen wunderschön aus. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Steht die Mauer, erhält man eine Terrasse, die gestaltet werden kann: Als Sitzplatz, als Beet oder auch einfach nur als Wiese. Gibt es der Platz im Garten her, wirken mehrere versetzt angelegte Terrassen in verschiedenen Höhenlagen sehr reizvoll. Dadurch eröffnen sich ganz unterschiedliche Gartenräume.So hat Brigitte Goss in ihrem Garten auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Sitzecken geschaffen, von denen aus sich jeweils andere (Aus)Blicke bieten. Auch das ist eine Terrasse: Die Bank lädt zum Innehalten ein. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Treppen und Wege

Wo Mauern sind, da gibt es logischerweise auch Treppen, um die Höhenunterschiede zu überwinden. Ob nun vom Profi gegossene Zementstufen oder eine selbstgebaute Waldtreppe hängt von den individuellen Vorlieben und der jeweiligen Funktion der Treppe ab.Verschlungene Wege bieten sich im Hanggarten an. Sie haben etwas Heimeliges. Praktisch und schön lassen sie sich mit Naturmaterialien wie Rindenmulch, Sand oder Kies gestalten. Hauptwege, zum Beispiel der Weg von der Straße zum Haus, sollten etwa 80 Zentimeter breit sein, Nebenwege etwa 60 Zentimeter, damit man bequem durchkommt. Weggestaltung mit Naturmaterialien ist praktisch und schön. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Wasser

Ein Gartenteich und ein Hanggarten widersprechen sich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. In der Regel wird ein solcher Teich auf einer tiefen Gartenebene angelegt, weil Wasser natürlich immer nach unten läuft. Eventuell lässt sich sogar ein kleiner Wasserlauf integrieren - das Gefälle ist schließlich natürlicherweise bereits vorhanden. Der Bach kann dann sogar in den Gartenteich münden. Teiche verbessern das Mikroklima im Garten und sind ein Biotop für Wasserflora und -fauna. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Steine und Steingarten