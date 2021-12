Schneiden Sie die Beine ab, klappen Sie die Hose in der Mitte zusammen und schneiden Sie die Hose so zu, dass die hinteren Taschen erhalten bleiben.

Aus einem Stück Leder oder Kunstleder wird die Halterung für die Schere geformt. Dafür das Leder einfach falten, die Schere darauflegen und so zuschneiden, dass eine Tüte entsteht, in die die Schere später gesteckt werden kann. Nahtzugabe nicht vergessen! Nun können an den Seiten Druckknöpfe angebracht werden. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber die Tasche lässt sich so leichter auf der Jeans festnähen.