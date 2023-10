Die beliebten Balkon- und Kübelpflanzen können an einem dunklen und kühlen, aber frostfreien Ort über den Winter gebracht werden. Im März ziehen Fuchsien am besten an einen hellen Standort um, damit sie wieder austreiben. Auch ein heller Platz für die Überwinterung ist möglich. In diesem Fall behalten Fuchsien ihre Blätter. Im Frühjahr können die Zierpflanzen in beiden Fällen zurückgeschnitten und umgetopft werden. Entfernen Sie abgestorbene Triebe aus den Pflanzen. Ab Mitte Mai dürfen Fuchsien wieder ins Freie.

Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher