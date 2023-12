Wer für seinen Garten nicht ganz so viel Zeit hat oder an einem sehr trockenen Ort gärtnert, freut sich über eine stabile Wasserversorgung. Dafür gibt es moderne Bewässerungsanlagen. Aber auch eine klassische Methode der Wasserversorgung funktioniert prima. Ollas sind Wasserspeicher aus Ton, die ins Beet eingegraben werden. Ollas gibt es zu kaufen. Aber mit unserer Anleitung können Sie die Ollas aus zwei Tontöpfen leicht selber bauen. Eine Alternative sind auch kleine Tonkegel. Diese werden in die Erde gesteckt. Eine kopfüber darin befestigte Wasserflasche sorgt für regelmäßigen Wassernachschub.