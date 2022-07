Wildblumen, Kräuter und andere Pflanzen locken Insekten in die Gärten. Die sind längst artenreich und bunt geworden. Theoretisch ein paradiesischer Ort für Tiere. Wäre da nicht die Nacht. Denn wer seinen Garten liebt, der sorgt sich nicht nur um Tiere, sondern der beleuchtet auch gern seine hübsche Terrasse. Es gibt Strahler, die bis hoch in die Bäume reichen und Solarlampen, die am Wegesrand und in den Beeten leuchten. "Das ist hübsch, aber für Nachttiere höchst störend", erklärt Manuel Philipp. Der Physiker und Astronom hat das Lichtschutzgebiet 'Winkelmoosalm' begründet und kennt sich mit den schädlichen Auswirkungen von Licht bestens aus.