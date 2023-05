Ein Fischturm lässt sich in jedem nicht allzu tiefen Gartenteich installieren. Das Wasser des Teichs sollte möglichst klar sein, damit die Fische auch beobachtet werden können. Es gibt eigens für diesen Zweck angefertigte Röhren und Kugeln, die meist aus Plexiglas bestehen und im Fachhandel samt Unterbau angeboten werden. Aber auch ein altes Aquarium oder eine große durchsichtige Vase kann zum Ausguck für Fische umfunktioniert werden. Das Material sollte aber nicht zu dünn und damit zerbrechlich sein. Gärtner Christian Büschleb verwendet für seinen Fischturm eine durchsichtige Kugel - auch eine ausrangierte Blumenvase könnte verwendet werden. Ein Gestell aus Metall hat er auf dem Sperrmüll gefunden.

Wichtig ist, dass der Fischturm stabil auf dem Teichboden steht. Die Unterkante von Säule oder Kugel muss sich unter Wasser befinden, damit die Fische von unten gut hineinschwimmen können. Stein und Geröll am Teichboden müssen entfernt werden. Alles muss schön eben sein, damit nichts wackelt. Wird keine Teichfolie verwendet, kann das Gestell zusätzlich mit Haken oder Heringen von der Campingausrüstung fixiert werden. Steht das Gestell sicher, wird das Gefäß mit Wasser befüllt. Dafür wird es einfach unter Wasser gedrückt. Ganz wichtig ist, dass eine Luftblase in Kugel oder Zylinder bleibt. Sollte sich doch mal ein Frosch in den Ausguck verirren kann er hier Luft schnappen. Ist die Kugel nun mit Wasser gefüllt, wird sie unter Wasser bis zum Gestell geführt und dort aufgesetzt. Wenn alles sitzt muss nur noch auf die Besucher gewartet werden. Scheint die Sonne geht das Schauspiel los und die Fische nutzen das Schaufenster.