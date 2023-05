Gartenteiche bieten vielen verschiedenen Tieren einen Lebensraum. Sie dienen als Tränke und als Badestelle.

Ein Teich wird am besten an der niedrigsten Stelle des Gartens angelegt. Er sollte mindestens zwei Quadratmeter groß sein.

Vorsicht bein Einsetzen von Pflanzen und Tiere: Viele breiten sich ungehemmt aus oder sind für hiesige Verhältnisse nicht geeignet.

Ökologische Funktion von Gartenteichen

Gartenteiche leisten einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Biodiversität, indem sie Insekten, Amphibien, Eidechsen und Vögeln Lebensraum geben. Gerade in trockenen Jahren haben sie eine wichtige ökologische Trittsteinfunktion, das bedeutet, dass zum Beispiel Amphibien auf ihren mitunter langen Wanderungen von einem zum anderen Gewässer, dort Station machen und Kraft schöpfen, wenn natürliche Pfützen und Tümpel mitunter schon im Frühjahr ausgetrocknet sind. Das konnten Naturforscher beispielsweise bei der im Hainich vorkommenden Gelbbauchunke beobachten. Auch Vögel nutzen die künstlichen Gewässer gern zum Trinken oder für ein Bad. Außerdem verbessert ein Teich das Mikroklima vor Ort, in dem er die Luftfeuchte erhöht und so für Abkühlung an heißen Tagen sorgt.

Wo kommt das Wasser her?

Am Anfang steht natürlich die grundlegende Frage, woher das Wasser für den Teich kommen soll. Die in den letzten Jahren zunehmende Wasserknappheit in Mitteldeutschland steht zunächst in einem gewissen Gegensatz zur Anlage eines Teiches. Aber das ist nicht überall gleich, so herrschen in den Rand- und Kammlagen der Gebirge ganz andere Wasserbedingungen als in den Ebenen. Ganz wichtig ist es also, die natürlichen Gegebenheiten im Blick zu behalten. Liegt der Garten in einer sehr trockenen, wind- und sonnenexponierten Gegend? Gibt es in der Nähe natürliche Gewässer? Wie hoch ist der Grundwasserspiegel? Libellen schätzen das Wasser sehr, sie sind schön anzuschauen und vertilgen gern Stechmücken. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Wessen Wasserrechnung es verkraftet, der kann denTeich mit Leitungswasser füllen, zumal, wenn er nicht allzu groß ist. Idealerweise bietet sich jedoch in Tonnen oder Zisternen gesammeltes Regenwasser dafür an. Bei einem hohen Grundwasserspiegel lohnt sich vielleicht sogar die Anlage eines Brunnens. Wer Wasser aus öffentlichen Gewässern entnehmen will, muss sich über die Regelungen der jeweiligen Kommune informieren. In trockenen Jahren verbieten viele Kommunen das Abschöpfen oder gar Abpumpen des Wassers.

Lage des Teiches

Günstig ist eine Lage an der niedrigsten Geländestelle - sofern der Garten ein Gefälle aufweist, denn dort sammeln sich natürlicherweise Regenwasser und Feuchtigkeit. Halbschatten ist ideal, weil dann der Wasserverlust durch Verdunstung geringer ist, als wenn der Teich in der prallen Sonne liegt. Zu Bäumen sollte ein gewisser Abstand gewahrt werden, damit im Herbst nicht zu viel Laub in den Teich fällt und so zur unerwünschten Eutrophierung (Nährstoffzunahme) beiträgt. Entscheiden Sie in Bezug auf die Lage des Gartengewässers also nicht ausschließlich nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Größe des Teiches und Beschaffenheit der Ufer

Der Teich sollte eine Mindestgröße von zwei Quadratmetern aufweisen. Wichtig ist, dass er nicht zu tief (etwa 0,5 bis maximal ein Meter) und das Ufer nicht zu steil ist, damit Tiere, die hineinfallen, auch wieder herauskommen. Das gilt zum Beispiel für Igel oder Erdkröten. "Bitte passen Sie auf, dass der Gartenteich nicht zur ökologischen Falle wird", warnt der Insektenkundler und Naturforscher Ronald Bellstedt. Deshalb sind flachauslaufende Uferzonen wichtig. Auch kann man zusätzlich ein bis zwei relativ flachliegende, raue Bretter als Ausstiegshilfen anbieten. Legt man einen Miniteich zum Beispiel in einer Zinkwanne oder einem Maurerbottich an, dürfen solche Ausstiegshilfen auf keinen Fall vergessen werden. Auch die Frösche brauchen flache Uferzonen, um dort ihren Laich ablegen zu können. Größere Teiche können natürlich entsprechend tiefer sein, aber auch sie benötigen ein flachauslaufendes Ufer, um ihrer ökologischen Funktion bestmöglich gerecht zu werden. Ein allmählich abfallendes Ufer ist wichtig, damit versehentlich hineingefallene Tiere auch wieder aus dem Teich hinauskommen. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes