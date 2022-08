Gartenteich: Pflege im Sommer

Teiche mit Fischbesatz brauchen in jedem Fall ausreichend Wasser, damit die Fische darin nicht bei steigenden Temperaturen verenden. Ab einer Temperatur von 22°Celsius wird es für die Fische kritisch. Ein Sonnensegel spendet Schatten, so dass das Wasser nicht so heiß wird. Langfristig gilt: Pflanzen Sie einen Schattenbaum! Auch Seerosen sind eine Möglichkeit, das Wasser zu beschatten.

In Naturteichen befinden sich jetzt heranwachsende Molche, Libellenlarven und Frösche. Frösche könnten ohne das Wasser nicht überleben, deshalb sollten Teiche mit diesen Tieren nicht ganz austrocknen. Für Kleintiere und Insekten sind Teiche generell in der trockenen Jahreszeit eine wichtige Trinkstation.

Die abgeschöpften Algenteppiche sollten unbedingt genau durchsucht werden. Darin halten sich gerne Molch- und Libellenlarven auf, die so schnell wie möglich wieder ins Wasser entlassen werden sollten. Das Algen- und Pflanzenmaterial sammelt man am besten erst in einem Eimer und lässt ihn im Schatten stehen. Dann krabbeln auch versteckte Tiere an die Oberfläche und können in den Teich gebracht werden. Algen und Pflanzenmaterial aus dem Teich können kompostiert werden.