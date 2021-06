Normalerweise sind Blütenpflanzen die Stars der Gärten. Nicht so im Teppichbeet, da gehören sie eigentlich gar nicht hin. Für den Teppicheindruck mit farbigen Ornamenten im grünen Rasen sorgen die dicht nebeneinander gesetzten Pflanzen allein durch ihre Blätter. Allein wirken typische Teppichbeet-Pflanzen wie Iresine oder Alternathera eher unscheinbar. Die Masse macht's. Im Schlosspark Altenstein haben die Gärtnerinnen und Gärtner Anfang Juni das große Schmuckbeet am Schloss mit 7.000 Sommerpflanzen bestückt. Sie sind nicht winterhart. Deshalb wurden die Eisheiligen und das nasse Wetter nach Pfingsten abgewartet, bevor die Stiefmütterchen ausgetauscht wurden.

Chefgärtnerin Margret Most entwirft jedes Jahr ein neues Teppichbeet. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Die Pflanzen gibt es jedoch nicht im Gartenmarkt, sagt die verantwortliche Gärtnerin Margret Most. Eine Gärtnerei in Bad Liebenstein zieht sie eigens für den Schlosspark heran. Alternathera beispielsweise gibt es in vielen Blattfarben, in Rot- und Violetttönen, in hellgrün, bronze- oder goldfarben. Stets in großer Zahl zu finden sind Echeveria, helle, rund wachsende Sukkulenten, die sich gut eignen, um die Konturen der Ornamente hervorzuheben. Sie werden in einem Gewächshaus überwintert und vermehrt, damit sie im nächsten Jahr wiederverwendet werden können. Die fleischigen, blaugrauen Blätter einer weiteren Sukkulente, Kleinia repens, wirken wie kleine Klauen.

In diesem Jahr hat Margret Most auch blühende Pflanzen eingeplant: Zierklee mit bronzefarbenen Blättern und zwei Sorten Pelargonien, die ebenfalls durch ihre auffälligen Blattfarben hervorstechen. Das Teppichbeet hat eine fünfeckige Grundform. Das symmetrische Mittelbeet wird von einer Bordüre eingerahmt. Im Zentrum, etwas erhöht, steht eine Chinesische Hanfpalme. Für weitere Akzente in der Höhe sorgen einige wenige agavenähnliche Echeverien, Echeveria agavoides. Ansonsten werden die Pflanzen eher niedrig gehalten, damit sie flächig erscheinen.