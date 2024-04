Grundsätzlich rät die Gärtnerin Brigitte Goss, nach einem Frostschaden geduldig zu sein und abzuwarten. Wenn Stängel noch grün sind, treiben sie meist wieder aus. Bei verholzten Pflanzen wie zum Beispiel Flieder hilft die "Daumennagel-Probe": Kratzen Sie vorsichtig mit dem Fingernagel an einem der unteren Triebe an der Rinde. Ist es darunter noch grün? Dann steckt noch Leben in der Pflanze. Es lohnt sich, auf einen möglichen Neuaustrieb zu warten.