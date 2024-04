In der Regel sieht Gießen, vor allem von Gemüsepflanzen, so aus: Tägliches und oberflächliches Gießen versorgt die Pflanzen nur kurzfristig und es verdunstet zu viel Wasser. Zudem haben die Wurzeln so keinerlei Motivation, in die Tiefe zu wachsen. Dort ist es jedoch nicht nur kühler und feuchter, sondern dort befinden sich auch die Nährstoffe. Also ist es wichtig, die Wurzeln in die Tiefe zu locken. Das gelingt durch lockere Erde und durch eine Bewässerung von unten.