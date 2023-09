Das kleine Präriegras 'Standing Ovation' besticht durch seine Farbwechsel im Laufe der Jahreszeiten. Im Frühjahr hat ist es blaugrün gefärbt. Die Spitzen der Gräser werden im Sommer graugrün und an der Basis dunkelviolett. Im Herbst wird es dann noch einmal ein ganz besonderer Hingucker, wenn es Purpur-, Rot- und Orangetöne annimmt. Durch seinen zierlichen Wuchs kerzengrade in Richtung Himmel lockert es auch Staudenbeete wunderbar auf.

In einem Stein-, Steppen- oder Japangarten fühlt sich das kleine Präriegras besonders wohl. Dort steht es am liebsten in der Sonne oder im Halbschatten und benötigt wenig Wasser und einen durchlässigen Boden.