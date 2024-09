Schnellwüchsig, dicht und wohlschmeckend, das sind die Eigenschaften der Akebia quinata. Die etwa pfirsichgroßen, hellblauen Früchte des Blaugurkenweins werden in ihrer Heimatregion Ostasien gern gegessen. Die Pflanze ist pflegeleicht und ein Blickfang, kann sich aber auch ungewollt in der Natur ausbreiten.

Wählen Sie für den Blaugurkenwein einen hellen, sonnigen bis halbschattigen Standort. Am besten dort, wo sich die Ranken der Pflanze gut ausbreiten können. Zum Beispiel an einer Pergola. Im Frühjahr und im Herbst ist die ideale Pflanzzeit. Meist wächst die Akebie nach der Pflanzung langsam und legt nach etwa drei Jahren richtig los. Bei idealen Bedingungen wächst die Pflanze sehr stark. Sie kann fünf bis zehn Metern groß werden.

Der Blaugurkenwein verträgt Trockenheit gut, braucht aber in der Wachstumszeit regelmäßig Wasser. Der Boden sollte gleichmäßig feucht, aber nicht nass gehalten werden. Eine Düngergabe im Frühjahr fördert das Wachstum und lässt die Akebie schön blühen. Ein Langzeitdünger oder Kompost kann einmal jährlich im Frühling in den Boden eingearbeitet werden.

Um die stark wachsende Pflanze im Zaum zu halten, muss sie regelmäßig geschnitten werden. Am besten erst nach der Blüte, so fördern Sie das Wachstum der Pflanze und müssen nicht auf die Früchte verzichten. Die Akebie blüht in der Regel am zweijährigen Holz.