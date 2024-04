Rhabarber pflanzen * Boden tiefgründig umgraben

* Wurzelunkräuter gründlich entfernen

* in sandige Böden reichlich Laubhumus einarbeiten, so kann der Boden besser Wasser speichern

* frisch gesetzte Staude gründlich gießen

* um die Pflanze herum Kompost in den Boden einarbeiten, der zusätzlich mit einer Hand voll Hornspäne angereichert werden kann