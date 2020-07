Passionsblumen wollen hoch hinaus: Die Kletterpflanzen gedeihen im Kübel, brauchen aber eine Rankhilfe. Sie erklimmen Gerüste aus Bambus, gespannte Seile oder einfach das Balkongeländer. Im Sommer öffnen sie ihre außergewöhnlichen Blüten. "Die Formen- und Farbenvielfalt bei den Passionsblumen ist fantastisch", schwärmt Gärtnermeister Thomas Schneider. Er hat 40 verschiedene Passionsblumen, die pflegeleicht sind und den Winter in seinen Gewächshäusern verbringen. Weltweit sind rund 500 Wildarten bekannt, die überwiegend aus Mittel- und Südamerika stammen.

Schwach wachsende Passionsblumen schaffen drei Meter lange Triebe in einem Jahr, bei starkwüchsigen können es sogar acht Meter im Jahr werden. Als Zimmerpflanzen sind sie laut Thomas Schneider weniger geeignet, weil sie sehr groß werden. Aber draußen, im Halbschatten oder an einem sonnigen, windgeschützten Platz, fühlen sich Passionsblumen sehr wohl. Bei vielen Arten und Züchtungen gelingt auch die Überwinterung, sofern ein geeigneter Platz vorhanden ist. Ihr Ruf, schwierig zu sein, liegt vor allem daran, dass viele Arten keinen Frost vertragen.

Der Kübel sollte eine Durchmesser von mindestens 20 Zentimetern haben. Wichtig: Passionsblumen mögen weder Trockenstress noch Staunässe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Spätherbst, bevor der erste Frost kommt, können die Pflanzen auf etwa ein Drittel ihrer vorherigen Trieblänge zurückgeschnitten werden. Dieser Schnitt macht den Umzug ins Winterquartier viel leichter. Die kalte Jahreszeit verbringen Passionsblumen am besten in einem kühlen, aber hellen Raum. Die Temperaturen für die Winterruhe sollten bei der Blauen Passionsblume zwischen fünf und zehn Grad liegen. Andere Arten mögen es teilweise noch wärmer - am besten lässt man sich bei der Auswahl beraten, wie die Kletterpflanze der Wahl überwintert wird. Auch im Winter müssen Passionsblumen gegossen werden, sie brauchen aber weniger Wasser als im Sommer. Dünger ist dagegen schon ab dem frühen Herbst nicht mehr nötig.