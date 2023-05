Feigenkakteen stammen ursprünglich aus den warmen Gebieten Nord-, Süd- und Mittelamerikas. Sie sind mittlerweile aber in vielen warmen Gegenden der Welt zu finden. So sind sie beispielsweise auch rund ums Mittelmeer zu Hause.

Der Feigenkaktus, auch Ohrenkaktus oder Opuntie genannt, gedeiht am besten in voller Sonne und in Kakteenerde. Bildrechte: MDR/Mayte Müller

Feigenkakteen brauchen Wärme und viel Licht. Ein Standort in voller Sonne ist perfekt. Am besten gedeihen die Pflanzen in richtiger Kakteenerde , die nicht nur aus Torf und Sand besteht, sondern mineralische Anteile wie Bims oder Lava enthält.

Zu Beginn der Vegetationsperiode - das ist bei Feigenkakteen etwa im März - sollten die Pflanzen einmal gedüngt werden. Ulrich Haage vom Kakteenzuchtbetrieb Haage in Erfurt empfiehlt dafür einen vollmineralischen Dünger. Auch im Sommer könnte eine weitere Gabe Dünger nicht schaden. Diese muss allerdings rechtzeitig vor der Winterpause gegeben werden, so dass der Dünger verstoffwechselt werden kann. Sonst würden die Blätter ganz weich werden.

So schön blühen Feigenkakteen. Die Pflanzen gelten als blühfaul, aber bei guter Pflege schaffen sie es, auch in Deutschland zu blühen. Bildrechte: imago/blickwinkel

Vom März bis in den Herbst sollten Feigenkakteen regelmäßig gegossen werden. Dann ist Winterruhe. In dieser Zeit wird nicht gegossen oder gedüngt. Stattdessen bekommen die Pflanzen einen kühlen Platz - zum Beispiel im Keller. Der kann auch dunkel sein. Schlimmer als das fehlende Licht wirken zu hohe Temperaturen: Dann vergeilt die Pflanze - das heißt: sie bekommt lange, helle Triebe, die anfällig für Schädlinge sind.

Reife Kaktusfeigen erntet man in Deutschland nur unter sehr optimalen Bedingungen. Als besonders schmackhaft gelten die Früchte des Feigenkaktus Opuntia ficus-indica. Wer sein Glück versuchen möchte, braucht auf jeden Fall zwei verschiedene Pflanzen. Stehen diese auf der Terrasse oder im Garten, übernehmen Insekten die Befruchtung. Wer sicher gehen möchte oder die Pflanzen im Gewächshaus oder im Wintergarten stehen hat, muss die Blüten selbst bestäuben - am besten mit einem Pinsel. Dann können die Früchte wachsen. Hinweis des Kakteen-Experten: "Früchte, die hier wachsen, schmecken nie so lecker-fruchtig wie am Mittelmeer."Schädlinge am Feigenkaktus vertreiben