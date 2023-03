Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris) werden schon seit Jahrtausenden in Mittel- und Südamerika angebaut. Bald nach der Entdeckung des Kontinents durch Seefahrer kamen die Hülsenfrüchte auch nach Europa. Bis dahin waren in Deutschland vor allem Ackerbohnen (Vicia faba) bekannt und weit verbreitet. Sie galten als beliebtes Arme-Leute-Essen, da sie viel Eiweiß enthalten und hohe Erträge bringen. Diese auch Dicke Bohnen genannte Art zählt zu den Wicken - im Gegensatz zu den Gartenbohnen, die der Gattung Phaseolus angehören. In späteren Jahrhunderten wurde dann die Gartenbohne in Mitteleuropa immer beliebter. Als zarte Gemüsebeilage, in Suppen und vegetarischen Gerichten ist sie aus unserer Küche heute nicht mehr wegzudenken.