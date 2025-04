Bildrechte: MDR / Martin Krumbein

Unbekanntes Edelgemüse Cardy anbauen, pflegen, ernten und verarbeiten

Hauptinhalt

Cynara cardunculus, Karde, Kardone, Gemüseartischocke, spanische Artischocke

24. April 2025, 09:52 Uhr

Cardy wird in Ländern wie Frankreich und Italien als edles Gemüse sehr geschätzt. Bei uns ist es kaum zu bekommen. Dabei wächst die Gemüse-Artischocke auch in unseren Gärten. Jörg Heiß baut sie in seinem Kleingarten an. Tipps gibt Gemüseexperte Martin Krumbein.