Neuseeländer Spinat gelangte im 18. Jahrhundert in die europäischen Gärten. Ursprünglich stammt er von den Küsten Neuseelands und Australiens. Sein Name führt in die Irre, denn mit seinem Namensvetter hat er botanisch nichts am Hut. Während Blattspinat zu den Gänsefußgewächsen (Chenopodiacea) gehört, ist Neuseeländer Spinat ein Gemüse aus der Familie der Mittagsblumen- oder Eiskrautgewächse (Aizoaceae).