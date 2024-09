Das Colakraut ist keine Neuzüchtung, sondern die alte Würz- und Heilpflanze Eberraute, deren Aromen ihr in jüngster Zeit zu neuem Namen verhalfen. Aber schon im Mittelalter wurden mit dem Kraut aphrodisierende Liebestränke gebraut. Zu Hause ist das Colakraut in Südeuropa und Kleinasien, aber auch hierzulande fühlt sich die hübsche und winterharte Staude wohl. Wer Kinder begeistern will, im Garten zu arbeiten und ein Beet mit eigenen Pflanzen anzulegen - das Colakraut gehört ganz sicher zu den Favoriten. Die Pflanze ist unkompliziert, bedarf keiner großen Pflege. Der Halbstrauch mit den fiedrigen Blättern sieht dekorativ aus und verwandelt Wasser in Cola-Limo.

Bildrechte: MDR/ Brigitte Goss