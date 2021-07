Im Mittelalter spielten Pflanzen mit heilenden Wirkstoffen eine wichtige Rolle. Viele Arten wuchsen wild in der Natur und waren so auch für die arme Bevölkerung zugänglich. Zentren der Naturheilkunde waren Klöster. In den Klostergärten wurden verschiedene Pflanzen und Heilkräuter angebaut, deren Nutzung teilweise bis in die Antike zurückgeht. Die Mönche experimentierten weiter, studierten die Pflanzen und neue Erkenntnisse über Inhaltsstoffe und heilende Wirkung wurden niedergeschrieben. Viele der Heilpflanzen wachsen auch heute noch im Kräutergarten, andere sind in Vergessenheit geraten oder erleben gerade ein Comeback. Die Staudengärtner Katharina Wöstefeld und Constantin März haben sich mit ihrer Staudengärtnerei auf Heilpflanzen aus dem Mittelalter spezialisiert. Hier stellen sie ihre fünf Lieblingspflanzen vor, die schon bei unseren Vorfahren echte Highlights im Kräutergarten waren und es verdient haben, auch jetzt auf dem Beet zu wachsen.

Die Staudengärtner Katharina Wöstefeld und Konstantin März hat die Leidenschaft für alte Heilpflanzen gepackt. Bildrechte: Daniela Dufft