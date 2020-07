Umgangssprachlich werden dornige, stachlige Pflanzen als Disteln bezeichnet. Botanisch gehören die "Distel" genannte Pflanzen jedoch verschiedenen Arten und Gattungen an: So zählen einige zu den Korbblütern, die Edeldistel dagegen ist ein Doldenblütler. Gemeinsam sind ihnen die gute Trockenheitsverträglichkeit und die insgesamt geringen Ansprüche an Boden und Klima. Außerdem sind ihre weißen bis blauen Blüten eine sehr gute Nahrungsquelle für Insekten. Die ausgereiften Fruchtstände sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch bei Vögeln eine begehrte Speise - der Distelfink führt sogar die Pflanze im Namen.

Der Distelfink macht sich im Winter gerne über die ölhaltigen Samen her. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK