Winterharte Fuchsien, auch Staudenfuchsien genannt, sind meist Abkömmlinge der Wildarten Fuchsia magellanica (Scharlach-Fuchsie) und Fuchsia regia. Sie werden am besten direkt ins Beet gepflanzt, dort überwintern sie weit besser als in draußen stehenden Kübeln. Trotzdem tut ihnen wärmendes Laub gut. Nehmen Sie am besten Buchenblätter dafür. Sie bleiben formstabil, pappen nicht so schnell zusammen und verrotten sehr langsam. Zwischen den Blättern befindet sich dadurch viel dämmende Luft: Der perfekte Wärmeschutz. Alternativ kann auch mit Fichtenreisig oder Rindenmulch abgedeckt werden. Blüten und neue noch weiche Triebe dieser Fuchsienarten werden den Winter allerdings trotzdem nicht überleben. Die schneiden Sie einfach im Frühjahr ab. Aus der abgedeckten Basis treibt die Pflanze dann neu aus.