Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Pflanzen gut durch den Winter bringen Fuchsien überwintern

Hauptinhalt

19. Oktober 2023, 11:36 Uhr

Bis auf wenige Ausnahmen sind Fuchsien nicht winterhart und überstehen die kalte Jahreszeit nur in frostfreien Räumen. Am einfachsten geht das in einem Gewächshaus oder hellen Hausflur. Aber auch in dunklen Räumen ist das Überwintern möglich. Das müssen Sie beachten, damit Ihre Pflanzen gut über den Winter kommen.