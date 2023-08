Wer braucht schon Fleisch, wenn es Gemüse gibt. In die Sommerlasagne passen alle Gemüse, die es im Garten gerade im Angebot gibt. Nutzen Sie unser Rezept als Vorlage: Wenn gerade andere Gemüse reif sind, tauschen sie die einzelnen Zutaten einfach aus.

1 Zucchini

100 Gramm Erbsen

1 dicke Möhre

2-3 Tomaten

Zuckermais

150-200 Gramm frische Pfifferlinge oder Champignons

1-2 Frühlingszwiebeln

1-2 Zehen Knoblauch

100 Gramm Butterschmalz

150-200 Gramm geriebener Käse zum Überbacken

Kräutersalz

Koriander

Pfeffer

1 Packung Lasagneplatten

1,5 Kilogramm frische Puffbohnen oder 200 Gramm Puffbohnen-Kerne (Kerne von blanchierten dicken Bohnen), auch im Glas erhältlich

etwas Butterschmalz zum Anschmoren

1-2 Esslöffel Mehl

200 Milliliter süße Sahne

1 Esslöffel Bohnenkraut

1 Handvoll frische Petersilie, kleingehackt

Saft einer halben Zitrone

Kräutersalz und Pfeffer nach Geschmack

Der vegetarische Auflauf wird mit allerlei Gartengemüse zubereitet: Drei verschiedene Füllungen bekommt die Gemüselasagne - und außerdem noch eine cremige Soße zum Schichten. Bereiten Sie aus dem grünen Gartengemüse eine Füllung zu, dann eine aus den Tomaten, Möhren und dem Mais. Anschließend wird noch eine Füllung aus den Pilzen und Lauchzwiebeln hergestellt. Danach ist die Soße an der Reihe. Die Bohnen darin sind vor allem für Vegetarier eine wichtige Eiweißquelle. Sie können die Sommer-Lasagne natürlich auch als rein grüne Variante mit grünen Nudelplatten oder ohne die Pilze genießen. Lasagne mal ohne Fleisch... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Gemüse-Füllungen einzeln zubereiten

Lassen Sie für jede Füllung zunächst etwas Butterschmalz in einer Pfanne zergehen. Geben Sie dann fürs Aroma einen bis zwei Zweige Salbei dazu. Fein gewürfelter Knoblauch darf nicht fehlen. Nehmen Sie den Salbei nach kurzer Zeit wieder aus dem heißen Fett, bevor er verbrennen und einen bitteren Geschmack hinterlassen kann. Der Knoblauch darf in der Pfanne bleiben. Geben Sie nun das geputzte und zerkleinerte Gemüse dazu. Garen Sie es aber in der Pfanne nicht zu weich, da die drei Füllungen ja noch in der Auflaufform überbacken werden.

Zum Schluss verfeinern Sie jede Füllung noch mit kleingehackten Kräutern sowie Kräutersalz, etwas Koriander und Pfeffer. Auf diese Weise werden das grüne Gemüse, die Möhren, Tomaten und der Mais sowie Pilze und Lauchzwiebeln vorbereitet.

Blanchieren Sie die frischen Puffbohnen zunächst für drei Minuten in kochendem Salzwasser. Spülen Sie die Bohnen dann kalt ab und drücken Sie die zarten Kerne aus ihren Hüllen. Alternativ gibt es Puffbohnen auch fix und fertig im Glas. Garen Sie die Bohnenkerne dann in einer Pfanne in etwas Butterschmalz weich. Danach werden sie mit etwas Mehl überstäubt. Rühren Sie anschließend die Sahne ein. Geben Sie die kleingehackte Petersilie und die anderen Gewürze dazu. Zitronensaft rundet den Geschmack ab. Pürieren Sie nun alles.