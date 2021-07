Die Puffbohne wird schon früh im Jahr, am besten im Februar, gelegt. Die Bohne wächst schnell zu einer kräftigen Pflanze und bildet im Juni hübsche Schmetterlingsblüten. Knapp einen Monat später hängen prall gefüllte Hülsen mit zahlreichen Puffbohnen an den Bohnenstängeln. Zwei bis drei Wochen lang ist Erntezeit. Werden die Bohnen erst im Juli reif ist Vorsicht geboten, denn dann macht sich die Bohnenlaus über die Früchte her. Deswegen gilt - lieber früher als später aussäen.

Geerntet werden Puffbohnen milchreif, wenn die Kerne in der Hülse also noch saftig und grün sind. Die Bohnenkerne liegen in einer samtigen Hülle gebettet. Bis zum Genuss sind allerdings einige Handgriffe nötig. Die Zubereitung der Bohnen ist aufwendig. Eine ganze Mahlzeit auszupulen macht viel Arbeit. Die Schalen der einzelnen Bohnen schmecken manchmal bitter, sie können relativ leicht entfernt werden, was aber nochmal ein zusätzlicher Aufwand ist. Vielleicht ist die mühevolle Arbeit ein Grund, dass Puffbohnen heutzutage nur noch selten auf dem Speiseplan stehen. Vom Geschmack her erinnern sie an frische Erbsen.