Die Pflanze bildet große und dichte Bestände, welche die ursprüngliche Vegetation eines Gebietes überwuchern und unterdrücken. Besondern gern siedelt sie sich an Flussläufen an, weil sie einen hohen Grundwasserstand schätzt, aber auch mitten im Wald kann man den Japanischen Knöterich antreffen. Hat er sich einmal etabliert, ist er nur sehr schwer zu bekämpfen. Die Wurzeln sind so stark, dass sie sogar Mauern durchdringen und so Schäden an Gebäuden verursachen können.

Die Knöteriche - eine große Familie Knöterich ist nicht gleich Knöterich: Je nach botanischer Einordnung gibt es etwa zwischen 650 und 800 verschiedene Knötericharten weltweit. Probleme machen hierzulande neben dem Japanischen Staudenknöterich auch der Sachalin-Staudenknöterich (Fallopia sachalinensis) sowie eine Kreuzung aus beiden: der Böhmische Staudenknöterich (Fallopia x bohemica). Andere Knötericharten wie etwa die Wiesenknöteriche (Bistorta) oder die Knöteriche (Persicaria) sind einheimisch und können problemlos als Zierstauden verwendet werden. Auch die Nutzpflanzen Rhabarber (Reum) und Buchweizen (Fagopyrum) sind Knöterichgewächse.

Die ausdauernde Staude ist enorm robust, schnellwachsend und konkurrenzstark. Minustemperaturen bis 30 Grad Celsius hält sie gut aus und auch längeranhaltende Trockenheit scheint kein großes Problem zu sein. In der Hauptwachstumsphase im Mai kann der Japanische Knöterich zwischen zehn und 30 Zentimeter zulegen - pro Tag! Seine Wuchshöhe beträgt bis zu drei Meter. Er vermehrt sich hauptsächlich über sein Rhizom, das bis zu zwei Meter tief wurzeln kann. Selbst aus kleinen Wurzelstückchen kann eine neue Pflanze entstehen. Kaum ein einheimisches Gewächs hat diesem Gewächs nennenswert etwas entgegen zu setzen. An manchen Orten gibt es Versuche, es mit ähnlich wuchsstarken Weiden in Schach zu halten.

Wie kam der Japanische Staudenknöterich nach Europa? Beim Staudenknöterich weiß man ganz genau, wann er europäischen Boden betrat: Es war im Jahr 1825 als der bayerische Arzt, Japanforscher und Botaniker Philipp Franz von Siebold ihn mitbrachte. Eingeführt wurde er als Zier- und Nutzpflanze. Im üppig wuchernden Knöterich sah man das Potenzial zu einer Futter- und Begrünungspflanze für schwierige Standorte sowie als Sichtschutz. Auch sein Wert als Bienennährpflanze wurde aufgrund der späten Blütezeit diskutiert.

In Deutschland wird bislang nur abgeraten, den Japanischen Staudenknöterich als Gartenpflanze zu kultivieren, es ist jedoch nicht verboten. Ausdrücklich untersagt ist jedoch, ihn in die Natur zu bringen, sei es absichtlich oder unabsichtlich, indem man Gartenabfälle in der Natur entsorgt - was im Übrigen auch illegal ist. Die Schweiz und Großbritannien hingegen verbieten sowohl die Anpflanzung als auch die Duldung der Pflanze - sprich, man muss sie aus dem Garten entfernen.

Vielleicht haben Sie einen Garten übernommen und mit ihm auch den Japanischen Staudenknöterich. Nun ist Hartnäckigkeit und Geduld gefragt. Ob man ihn jedoch vollständig loswird, ist nicht garantiert, eher gilt es, ihn im Zaum zu halten.

Die Staude nur oberflächlich abzumähen bringt nichts, es sei denn Sie mähen ihn über mehrere Jahre hinweg mehrmals im Jahr ab sobald die Sprossen etwa einen halben Meter hoch sind. Dadurch wird die Pflanze geschwächt und geht zurück.

Effektiver ist es, die Wurzeln auszugraben und zu entsorgen. Das gelingt bei jungen Beständen besser als bei etablierten, großen Pflanzen, deren Wurzeln sehr tief reichen können. Fangen Sie also am besten frühzeitig an. Kontrollieren Sie den garten regelmäßig auf Knöterichbewuchs und entfernen Sie neue Triebe gleich mit der Wurzel.

Bei sehr großen Beständen hilft es nur, die Wurzeln mit dem Bagger auszugraben. Das ist natürlich aufwendig und kostenintensiv.

Man kann auch versuchen, eine abgemähte Fläche mit dunkler, lichtundurchlässiger Gewebefolie (Gärtner- oder Teilfolie) etwa drei bis fünf Jahre lang abzudecken, um die Wurzeln zu schwächen und letztlich abzudecken. In dieser Zeit passiert natürlich auch nichts anderes auf der Fläche. Trotzdem muss man regelmäßig kontrollieren, ob nicht Triebe durch die Folie wachsen oder sich an den Rändern der Folie vorbeimogeln.

