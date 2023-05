Allerdings entwickelt jedes Zackenschötchen zwischen 2.000 und 5.000 Samen, seine Ansprüche sind nicht hoch - und wo ihm ein Standort gefällt, breitet sich die konkurrenzstarke Staude sehr stark aus. Sie liebt lockeren, kalkhaltigen Boden und kommt gut mit Sonne und Trockenheit zurecht. In Thüringen zum Beispiel findet man sie sehr häufig im Saaletal. An den dortigen Hängen liegen viele magere Wiesen - Kalk-Halbtrockenrasen in der Fachsprache genannt - mit selten gewordenen Pflanzen und entsprechend angepassten Insetengemeinschaften.