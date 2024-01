Die Armenische Brombeere stammt, wie der Name sagt, aus Armenien. Sie wurde bereits 1837 in Deutschland als Obstgehölz eingeführt. Die alte Kultursorte 'Theodor Reimers' trägt ihre Gene. Sie ist heute noch im Handel und war lange Zeit die am häufigsten angebaute Brombeere in den Gärten.

Die eingeschleppte Armenische Brombeere (Rubus armeniacus) ist sehr konkurrenzstark und unterdrückt unter Umständen andere Pflanzen unter ihren bis zu sechs Meter langen, dornigen Zweigen. In ungenutzten Gärten, an Bahndämmen, auf unbewirtschafteten Ackerflächen und an Flussufern hat sie sich in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet. Sie kann die Diversität (Artenvielfalt) von Flora und Fauna in einheimischen Habitaten (Lebensräumen) negativ beeinflussen.