Zusammen mit den Stachelbeeren bilden Johannisbeeren die Familie der Stachelbeergewächse (Grossulariaceae). Die bekannten Kultur-Johannisbeeren sind nur ein kleiner Zweig der vielfältigen Gattung der Ribes-Gewächse. Auch die große Namensvielfalt spricht für die Vielfalt der Kulturform: Ribisel (Österreich und Südtirol), Trübeli oder Meertrübeli (Schweiz), Ahlbeere (Norddeutschland) oder Träuble (Schwaben) werden die Pflanzen genannt. Der Name 'Johannisbeere' leitet sich übrigens vom Johannistag am 24. Juni ab, um den herum die ersten Sorten reifen. Johannisbeersträucher gedeihen vor allem auf der nördlichen Halbkugel der Erde, man findet sie sowohl in Europa, Asien als auch in Nordamerika. Auch in den Anden gibt es Johannisbeer-Arten.

Die aromatischen schwarzen Johannisbeeren lassen sich vielfältig verarbeiten. Bildrechte: Colourbox.de