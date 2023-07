Johannisbeeren eignen sich grundsätzlich zum Anbau am Spalier. Sie können die Sorte daher nach Geschmack auswählen. Bei schwarzen Johannisbeeren gilt laut Gartenexpertin Brigitte Goss: Die Sträucher fruchten besser, wenn zwei oder mehrere Sorten gepflanzt werden. Die Gartenfachberaterin empfiehlt großfrüchtige Sorten. Sind die Sträucher bereits als Spindel erzogen, wird die Pflanzung und Erziehung am Spalier erleichtert.

Johannisbeeren können in V-Form am Spalier gezogen werden – zwei- oder dreitriebig, das heißt mit zwei oder drei Haupttrieben. Bei dreitriebigen Sträuchern wird der mittlere Trieb der Sträucher senkrecht erzogen. Sie können Johannisbeeren zudem eintriebig am Spalier erziehen.