Hochstämmchen sind platzsparend. Sie eignen sich deshalb auch für kleine Gärten oder als Topfpflanze für Balkon und Terrasse. Ein Johannisbeer-Hochstämmchen sieht besonders edel aus, wenn Blumen oder Kräuter darunter gepflanzt werden. Es kann als Gestaltungsmittel im Garten eingesetzt werden und macht sich gut im Staudenbeet. Hochstämmchen erleichtern außerdem die Ernte. Wer beispielsweise Rückenprobleme hat, kommt leichter an die Beeren heran. Es gibt Hochstämmchen in unterschiedlichen Höhen und Größen, so dass nach Geschmack und Einsatzmöglichkeit gewählt werden kann.

Hochstämmchen erleichtern die Ernte der Johannisbeeren. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes