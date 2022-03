Wenn Triebe an der Sprossbasis des Wurzelstockes erscheinen und vier bis acht Zentimeter groß sind, ist die richtige Zeit für eine "Stecklingsernte".

Die Stecklinge sollten immer ein Stück älteres Gewebe von der Mutterpflanze besitzen. Allerdings darf dieser Teil nicht zu groß sein. Mit einem scharfen Messer werden die Stecklinge geschnitten und trockenes loses oder faulendes Gewebe entfernt. Zu viele Blätter sind ebenfalls nicht erwünscht, weil sie zu viel Wasser verdunsten. Am besten nur zwei bis drei Blätter belassen.

Die Stecklinge werden in einen Topf mit Vermehrungserde oder Aussaaterde gesteckt.

Stecklinge, die leicht in der Erde faulen, wie die des Rittersporns, wurzeln besser in einem reinen mineralischen Substrat, wie Vermiculite.

Um die Stecklinge vor Verdunstung zu schützen, erhalten sie eine durchsichtige Haube, hier in Form eines Plastikbeutels. Die Stecklinge sollten am besten warm bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aufgestellt werden. Dann bewurzeln sie schon in vier Wochen.